Hanoi (VNA) – Les compagnies aériennes ont connu d’embellie au premier semestre de cette année, mais ont dû se composer avec la flambée des prix des carburants qui pèse sur leurs finances, a-t-on appris mardi 28 juin d’une conférence du ministère des Transports.

Le gros défi des compagnies sera de limiter les coûts. Photo: VNA



Bien que leurs trésoreries ont été reconstituées, les compagnies aériennes essuient encore des centaines de milliards de dôngs de pertes par mois en raison de la flambée des prix des carburants, a indiqué le chef de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), Dinh Viêt Thang.

Comme la facture des carburants représente actuellement 40-45% des coûts, les recettes, quoiqu’en augmentation, ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses, a expliqué le responsable qui compte encore sur l’aide de l’Etat.

Le chef adjoint du Bureau des transports de la CAAV, a informé qu’au cours des six premiers mois de cette année, plus de 2,37 millions de passagers internationaux se sont envolés en provenance et à destination du Vietnam.

Fin juin 2022, le marché de l’aviation internationale compte plus de 30 compagnies aériennes étrangères et quatre compagnies aériennes vietnamiennes exploitant 96 liaisons internationales reliant le Vietnam à 21 pays et territoires.

Ces compagnies aériennes vietnamiennes (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways et Pacific Airlines) en ont exploité 68 routes internationales vers 16 pays et territoires.

Pour le marché intérieur, six compagnies aériennes vietnamiennes exploitent actuellement une moyenne de 55 à 60 liaisons intérieures reliant Hanoi, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville à 19 aéroports locaux.

Au deuxième trimestre 2022, le volume du transport intérieur de passagers a augmenté de manière continue de 10 à 15% par mois et de près de 30% par rapport à la même période de l’été 2019 précédant l’épidémie de Covid-19.

Selon la CAAV, les compagnies aériennes ont transporté 2,37 passagers internationaux en six premiers mois, portant le transport de passagers aux aéroports vietnamiens à 43,35 millions, en hausse de 65,5% par rapport à la même période de 2021 mais en baisse de 24,6% par rapport à celle de 2019. – VNA