Hanoï (VNA) – La compagnie générale d’aviation du Vietnam (Vietnam Airlines) reprend des vols entre le Vietnam et Hong Kong, Macao et Taïwan (Chine) à partir du 2 février après que l'Administration de l'aviation civile du Vietnam a autorisé la reprise de vols pour transporter les passagers bloqués dans des aéroports au Vietnam et à ces territoires, face aux évolutions de la propagation du nouveau coronavirus (nCoV).

Vietnam Airlines reprend les lignes entre le Vietnam et Taïwan à partir du 2 février. Il effectue des vols reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à Hong Kong du 2 février au 5 février.

Vietnam Airlines suspendra après ces jours la ligne Hanoï - Hong Kong. La ligne Ho Chi Minh-Ville - Hong Kong sera maintenue après le 5 février, mais le transporteur national surveillera de près la demande des passagers pour ajuster la fréquence des vols. Les vols entre Hanoï et Macao sont également repris du 2 au 5 février.

En même temps, Jetstar Pacific continue d’exploiter des vols entre Hanoï et Hong Kong comme prévu jusqu'au 5 février et maintient les lignes entre le Vietnam et Taïwan.

La compagnie aérienne Vietjet Air a déclaré avoir suspendu tous les vols au départ et à la destination de Chine à partir du 1er février. Cependant, d’autres liaisons internationales, y compris celles vers Hong Kong et Taiwan, sont exploitées normalement.

Le vice-ministre du Transport et des Communications, Le Anh Tuan, a déclaré que Hong Kong, Macao et Taïwan n'ayant pas été touchés par l'épidémie de coronavirus, son ministère avait décidé d'autoriser les compagnies aériennes à effectuer des vols entre le Vietnam et ces trois territoires.

L'Administration de l'aviation civile du Vietnam a temporairement annulé les licences accordées aux vols reliant le Vietnam à la Chine à partir de 6h GMT (13h au Vietnam), du 1er février jusqu'à ce qu'une nouvelle annonce soit publiée.

Cependant, pour régler un grand nombre de passagers bloqués en Chine, les compagnies aériennes vietnamiennes sont autorisées à effectuer certains vols pour les rapatrier.

Tous les vols du Vietnam vers la Chine pour rapatrier les passagers seront vides, et les vols de retour ne transporteront que des passagers vietnamiens et devront atterrir à l'aéroport de Van Don dans la province septentrionale de Quang Ninh. Les passagers seront isolées pendant au moins deux semaines. - VNA