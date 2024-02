Hanoi (VNA) – Les chants populaires quan ho de la province de Bac Ninh figurent fièrement sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cristallisant la culture et l’âme des habitants de Bac Ninh - région de Kinh Bac, les chants populaires Quan ho sont comme une source qui coule à jamais, à travers les siècles. Photo : baochinhphu.vn Cristallisant la culture et l’âme des habitants de Bac Ninh - région de Kinh Bac, les chants populaires Quan ho sont comme une source qui coule à jamais, à travers les siècles. Photo : baochinhphu.vn

Ces jours-ci, ils brillent de tous leurs éclats à la fête de Lim, l’une des plus grandes festivités printanières du Nord du Vietnam. Alors que d’autres arts traditionnels résistent difficilement aux tempêtes de la modernité, le quan ho, lui, a toujours tenu bon. Il faut dire que la province de Bac Ninh n’a jamais manqué d’initiatives pour le protéger et valoriser.Tous les jeudis et samedis soirs, les membres du club de quan ho de Lô Bao se réunissent à la maison culturelle du village. Certains n’ont que cinq ans et ont encore du mal à articuler les mots. Les maîtres leur expliquent les secrets des costumes et des comportements typiques des pratiquants du quan ho. La petite Nguyên Phuong Uyên s’en réjouit...«Ces réunions de club sont comme des classes où on apprend à chanter. Mais pas seulement, parce qu’en plus de nous aider à chanter mieux chaque jour, les maîtresses nous donnent également des leçons de vie et des connaissances diverses», dit-elle.Phuong Uyên parlait de maîtresses, qui sont des chanteuses chevronnées de quan ho, mais il y a également des maîtres chanteurs qui ne sont pas moins engagés. Leur motivation a un effet contagieux sur les enfants, dont voici deux représentantes.«Ça fait longtemps que j’apprends le quan ho et j’en suis très heureuse. J’aime ce chant depuis que je suis toute petite, en écoutant les adultes chanter. Je rêve de pouvoir un jour chanter comme eux», partage la première.«Au début, je n’étais pas très motivée, mais les leçons m’ont fait changer d’avis et maintenant, je ne manque aucun cours», dit la seconde.La province de Bac Ninh est la première du pays à attribuer des allocations mensuelles aux maîtres chanteurs et des dons annuels aux villages de tradition quan ho.