SPOTV et SPOTV 2 seront diffusées en exclusivité sur la plateforme de télévision MyTV de VNPT Media Corporation. Photo: Comité d'organisation

Hanoi (VNA) – SPOTV et SPOTV2, les deux chaînes de télévisions sud-coréennes consacrées au sport, ont officiellement débarqué au Vietnam, lors d’une cérémonie tenue le 16 janvier à Hanoi. Elles seront diffusées en exclusivité sur la plateforme de télévision MyTV de VNPT Media Corporation.

Grâce à ces deux chaînes, les téléspectateurs vietnamiens de l’opérateur MyTV auront l’occasion de voir des tournoi majeurs tels que le Grand Prix Motorcycle Racing (MotoGP), l'US Open et le championnat de Wimbledon; le championnat du monde de badminton (BWF World Tour, BWF Major Events), le golf majeur The Open et The Masters, le championnat du monde de tennis de table, le Championnat national de football d'Arabie Saoudite (Arabie Saoudite) - La Saudi Pro League.

Appartenant au groupe sud-coréen Eclat, SPOTV et SPOTV2 ont plus de 20 000 millions d’abonnés à travers 10 pays et territoires. -VNA