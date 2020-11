Hanoi (VNA) - Les exportations vietnamiennes de confiserie et de produits céréaliers aux Etats-Unis ont connu un bond de 56% en un an, atteignant plus de 80 millions de dollars en 9 mois.

Photo d'illustration/PLOh



Selon le Département général des Douanes au cours des 9 premiers mois de 2020, les confiseries et produits céréaliers du Vietnam exportés vers l'UE se sont classés au premier rang en termes de chiffre d'affaires, atteignant près de 97 millions de dollars, en légère hausse de 0,2% par rapport à la même période en 2019.



Vient ensuite le marché américain, avec un bond de 56% en un an et plus de 80 millions de dollars, puis le Cambodge avec 46 millions ( 4%).



De janvier à septembre, les exportations vietnamiennes de confiserie et de produits céréaliers ont atteint plus de 534 millions de dollars ( 3%).



Vers certains marchés, bien que le chiffre d'affaires ne soit pas important, les exportations de ces produits ont fortement augmenté au cours de la même période, comme la Pologne, 62% (soit 18 millions de dollars); l'Arabie saoudite, 48% (près de 3 millions); l'Inde, 42% (1,4 million).- CPV/VNA