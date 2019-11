Photo: daubepgiadinh

Hanoï (VNA) - De janvier à septembre 2019, les exportations vietnamiennes de céphalopodes aux États-Unis ont atteint 11,4 millions d’USD, en hausse de 63,7% en un an, selon l'Association vietnamienne de transformation et d’exportation des produits aquatiques (VASEP).



Les États-Unis sont actuellement le 6ème débouché pour les céphalopodes vietnamiens, représentant 2,7% du total. Ces derniers temps, les exportations vietnamiennes de céphalopodes vers le marché américain ont constamment enregistré une croissance de 2 à 3 chiffres. La croissance en avril et septembre a notamment dépassé les 100%.



Les États-Unis sont également le seul des 6 principaux marchés d'importation à enregistrer une croissance.



Dans le cadre de la guerre commerciale américano-chinoise, les États-Unis perçoivent une taxe de 30% sur les céphalopodes importés de Chine, créant ainsi de possibilités pour les céphalopodes vietnamiens d'accéder au marché américain.



Selon le Centre du commerce international (ITC), les importations américaines de céphalopodes entre janvier et août ont diminué de 20% en un an. Le Vietnam s'est classé 10ème parmi les fournisseurs, avec une part de marché de 3,3%.



Malgré une forte croissance récemment, la part de marché actuelle des céphalopodes vietnamiens aux États-Unis reste faible par rapport aux autres pays asiatiques fournisseurs, et le prix moyen à l’importation demeure élevé. Cela montre que les entreprises vietnamiennes doivent s’efforcer d’améliorer leur compétitivité. -CPV/VNA