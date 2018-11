Transformation de pieuvres pour l'exportation. Photo: baocongthuong

Hanoï (VNA) - Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), de janvier à octobre, les exportations nationales de céphalopodes ont atteint 542 millions de dollars, en hausse de 4% en variation annuelle.



Les céphalopodes vietnamiens sont exportés vers 61 pays et territoires, en tête la République de Corée avec 211 millions de dollars ( 18%). Les pieuvres fraîches et calmars séchés sont les produits les plus appréciés par les consommateurs sud-coréens. Les exportations vietnamiennes de céphalopodes vers ce pays poursuivront sur leur lancée ces prochains mois, grâce à des taxes douanières très fortement réduites voire annulées comme prévu dans l'Accord de libre-échange Vietnam - Corée du Sud (VKFTA).



Le Japon, l’Union européenne, l’ASEAN et la Chine sont aussi de grands débouchés.



Les frictions commerciales sino-américaines ont entraîné une hausse des taxes douanières sur les céphalopodes d’origine américaine importées en Chine. Actuellement, les calmars frais et surgelés du Vietnam bénéficient d’une exemption de taxe douanière sur le marché chinois. Une bonne opportunité d’accélérer les exportations nationales de céphalopodes vers ce vaste marché. -CPV/VNA