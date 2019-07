Vientiane (VNA) – Le ministre et président de l’Office du gouvernement vietnamien, Mai Tiên Dung, a entamé vendredi 19 juillet sa visite de travail de deux jours au Laos.

Vue de l’entretien entre les bureaux des gouvernements vietnamien et lao, le 19 juillet à Vientiane. Photo: VNA

Il a été reçu par le Premier ministre Thongloun Sisoulith, qui a salué la visite de la délégation vietnamienne et a affirmé que celle-ci consolidera les relations spécialess entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Le dirigeant lao a suggéré aux deux offices gouvernementaux de continuer à coopérer étroitement dans le partage d’expériences et la formation du personnel afin de fournir de bons services de conseil à leurs gouvernements et à leurs Premiers ministres.

Le chef du gouvernement lao a dit espérer que le Vietnam partagerait avec le Laos ses expériences en matière de développement de l’e-gouvernement, et a suggéré aux deux bureaux gouvernementaux de collaborer à la construction d’un projet sur le terrain.

Le ministre Mai Tiên Dung a souligné que le Vietnam tient à suivre le développement du Laos et souhaite au peuple lao une vie heureuse et prospère.

Plus tôt, les responsables vietnamiens se sont entretenus avec une délégation du bureau du gouvernement lao conduite par le ministre et président du bureau gouvernemental lao Phet Phomphiphak qui a indiqué que cet entretien vise à resserrer l’amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays en général et les deux bureaux gouvernementaux en particulier.



Le ministre Phet Phomphiphak a déclaré que les deux bureaux devraient renforcer leur coopération afin de fournir rapidement des services de conseil à leurs gouvernements, en particulier dans le contexte où la région et le monde font face à des évolutions complexes.



Pour sa part, le ministre Mai Tiên Dung a déclaré que les deux bureaux devraient travailler en étroite collaboration avec les ministères et les localités de leurs pays et se concentrer sur la coopération pour aider les gouvernements et les Premiers ministres dans leur travail de direction.

Après avoir examiné leur organisation de la mise en œuvre des accords des dirigeants des deux pays ainsi que des projets de coopération, ils ont convenu de maintenir des réunions et des relations entre les responsables des deux bureaux afin d’améliorer leurs services de conseil.

Les deux bureaux renforceront les échanges et l’actualisation des informations, organiseront davantage de séminaires thématiques et collaboreront étroitement avec les ministères du Plan et de l’Investissement et les comités de coopération des deux pays pour fournir des conseils aux dirigeants gouvernementaux.

A l’issue de l’entretien, les ministres Mai Tiên Dung et Phet Phomphiphak ont signé le procès-verbal sur le plan de coopération 2020-2021 entre les deux bureaux gouvernementaux. -VNA