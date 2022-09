Hanoï, 17 septembre (VNA) - La course à l'augmentation du capital social dans le secteur bancaire continue de s'intensifier avec une série de banques annonçant leurs plans d'augmentation de capital.

Photo d'illustration : VNA

La Banque commerciale par actions Maritime Bank (MSB) vient d'être approuvée par la Banque d’Etat du Vietnam (SBV) pour augmenter son capital social de 30% en émettant un maximum de 458,25 millions d'actions. Après l'émission d'actions, le capital social de MSB augmentera de 4.725 milliards de dongs par rapport au niveau actuel de 15.275 milliards de dongs.MSB a déclaré que l'augmentation de capital aide la banque à améliorer sa capacité financière, à élargir l'échelle de ses opérations et à investir massivement dans des projets stratégiques, en particulier la transformation numérique.La Banque ‘’National Citizen Bank’’ (NCB) a également annoncé qu'elle avait été autorisée par la SBV à augmenter son capital social à 5.600 milliards de dongs. Pendant ce temps, la Banque commerciale par actions d’import-export du Vietnam (Vietnam Export Import Bank - Eximbank) prévoit d'émettre 245,9 millions d'actions pour verser des dividendes à un taux de 20% sur les bénéfices non distribués. Le capital social d'Eximbank après l'émission d'actions devrait augmenter de 2.459 milliards de dongs pour atteindre plus de 14.814 milliards de dongs.En août 2022, la Banque commerciale par actions de l’Armée du Vietnam (Mlitary Commercial Joint Stock Bank - MB) a annoncé l'émission de 755,6 millions d'actions pour payer les dividendes de 2022 à un taux de 20%, augmentant son capital social de 7.556 milliards de dongs à plus de 45.339 milliards de dongs.La Banque commerciale par actions de la prospérité du Vietnam (VPBank) a également l'intention d'augmenter son capital social d'un maximum de 22.377 milliards de dongs à 67 434 milliards de dongs, devenant ainsi la banque avec le plus grand capital social du système.La Banque commerciale par actions Saigon - Hanoi (Commercial Joint Stock Bank - SHB) a annoncé qu'elle soumettrait à la Banque d'État du Vietnam un plan visant à augmenter son capital social de 26.674 milliards de dongs à 36.459 milliards de dongs en 2022.La Banque commerciale par actions de développement (Ho Chi Minh City Housing Development Commercial Joint Stock Bank - HDBank) a été approuvée pour augmenter son capital social d'un maximum de 5.030 milliards de dongs à 25.303 milliards de dongs, par l'émission de plus de 503 millions d'actions pour verser des dividendes en 2021 avec un taux de 25 %.Également dans la liste des banques avec augmentation de capital figurent Nam A Bank, Kienlongbank, Techcombank, OCB, ACB, SeAbBank et Viet Capital Bank.Parmi les « Big 4 », la Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) prévoit d'augmenter son capital social de 10.623 milliards dongs à 61.208 milliards de dongs, la Banque commerciale par actions du commerce extérieure (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank) de près de 8.566 milliards de dongs à 55.891 milliards de dongs et la Banque commerciale par actions de l’Industrie et du Commerce extérieure du Vietnam (Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - VietinBank) de 5.694 milliards de dongsà 53.751 milliards de dongs.Selon les plans annoncés par les banques, on s'attend à ce que 22 banques augmentent leur capital social cette année, avec une valeur totale d'environ 154.000 milliards de dongs (6,5 milliards de dollars), le plus élevé jamais enregistré à ce jour.- VNA