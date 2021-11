Hanoi (VNA) – La Banque d’État du Vietnam (BEV) a officiellement approuvé les plans d’augmentation du capital statutaire de nombreuses banques publiques et privées.

VietinBank surpasse BIDV pour devenir la banque avec le plus grand capital statutaire du système bancaire. Photo : VNA

Depuis le début de l’année, plus de 20 banques se sont engagées dans la course pour lever leur capital statutaire sous diverses formes. Au 30 septembre, VietinBank était la première banque en termes de capital statutaire, avec plus de 48.000 milliards de dôngs (plus de 2,11 milliards de dollars).Les banques ont été invitées à garantir le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) conformément aux normes Bâle II, un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires et principalement le risque de crédit ou de contrepartie et les exigences, pour garantir un niveau minimum de capitaux propres, afin d’assurer la solidité financière.Cette exigence réglementaire a été stipulée dans la circulaire n°41/2016/TT-NHNN de la BEV au plus tard le 1er janvier 2023, et à laquelle 16 banques sur 35 ont satisfait jusqu’à présent.L’augmentation du capital statutaire aide les banques à renforcer leurs capacités financières et à augmenter leurs capitaux à moyen et long terme pour développer leurs activités commerciales lorsque le ratio de capital à court terme pour les prêts à moyen et long terme est resserré conformément à la feuille de route énoncée dans la circulaire n°08 /2020/TT-NHNN de la BEV en date du 14 août 2020. Par conséquent, la course des banques à l’augmentation du capital devrait se poursuivre en 2022.Après les neuf premiers mois de 2021, VietinBank a dépassé BIDV pour devenir la banque avec le plus grand capital statutaire du système bancaire. VietinBank ambitionne de porter son capital statutaire à plus de 54.100 milliards de dôngs d’ici la fin de l’année.VPBank s’est classée deuxième lorsque cette banque a achevé l’émission d’actions pour augmenter son capital statutaire de plus de 19,75 billions de dôngs à 45 billions de dôngs.Cependant, le classement des banques peut encore changer lorsque le conseil d’administration de Vietcombank a récemment approuvé l’augmentation du capital statutaire conformément à son plan approuvé. La banque devrait ajouter plus de 10,2 billions de dôngs à son capital statutaire, portant le total à plus de 47,32 billions de dôngs. Il s’agit de la première émission d’actions de Vietcombank pour le paiement de dividendes depuis 2011.Auparavant, à la mi-septembre 2021, le Premier ministre avait approuvé un plan visant à injecter 7.600 milliards de dôngs supplémentaires dans Vietcombank afin de maintenir le ratio de la propriété de l’État. Si le relèvement du capital réussit, Vietcombank occupera la première place du système bancaire national.Un certain nombre de banques avec d’autres grands plans d’augmentation du capital statutaire en 2021 comprennent BIDV, ABBank, Sacombank, VIB, SCB, OCB, ACB et HDBank.Selon le rapport de Hong Kong Shanghai Banking Corporation (HSBC), le CAR de certaines banques publiques vietnamiennes reste faible. Par conséquent, le Vietnam devrait poursuivre ses plans de refinancement et accélérer l’application des exigences de Bâle II, qui ont été reportées de 2020 au début de 2023. – VNA