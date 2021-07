Les exportations de fruits et légumes du Vietnam ont dépassé 2,06 milliards de dollars au premier semestre de cette année, en hausse de 17,4% en glissement annuel, a déclaré la VinaFruit

Le Centre de formation d’Airbus Vietnam (AVTC) a reçu lundi 5 juillet les approbations réglementaires de la CAAV et de l’EASA pour la fourniture de cours de qualification de type A320 au Vietnam.

Les banques vietnamiennes continuent à attirer les investisseurs étrangers grâce à l’économie du pays et à sa forte résilience aux difficultés et défis sans précédent causés par la pandémie de Covid-19.

Les zones industriels (ZI) et zones économiques (ZE) de la province de Quang Ninh (Nord-Est) ont attiré plus de 22.400 milliards de dôngs (plus de 970 millions de dollars) au 1er semestre