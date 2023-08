Panorama du webinaire. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La transformation numérique est devenue une tendance inévitable. De nombreuses institutions financières ont atteint un taux de transactions numériques allant jusqu'à 90%, ce qui permet de réduire considérablement les coûts par rapport aux transactions traditionnelles réalisées auparavant.



C'est ce qu'a déclaré Pham Anh Tuan, chef du Département des paiements de la Banque d'État, lors d'un webinaire sur la garantie de la sécurité des paiements électroniques à l'ère numérique organisé le 21 août par le magazine 'Thị trường Tài chính Tiền tệ' (Marché Financier et Monétaire).



Selon Nguyen Quoc Hung, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne des banques, le secteur bancaire est l'un des pionniers de la transformation numérique, avec la participation des banques commerciales qui ont investi 15.000 milliards de dongs dans ce processus.



Environ 40 banques ont ouvert des comptes de paiement pour les clients grâce à la solution numérique eKYC "Electronic Know Your Customer", avec près de 11 millions de comptes. Et une vingtaine de banques ont ouvert environ 10,8 millions de comptes de paiement par carte pour les clients via eKYC. Ce sont des résultats remarquables dans le domaine des paiements par carte.

Le paiement sans numéraire a connu une forte croissance au Vietnam ces dernières années. Photo: baotintuc.vn

Selon Pham Anh Tuan, la transformation numérique contribue à la promotion des paiements sans numéraire. En outre, la promotion de l'utilisation des services numériques aide les gens à éviter les services de transfert d'argent illégaux et l'usure.



Il a également souligné l'importance de la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la confidentialité des informations dans la transformation numérique, afin de susciter la confiance des gens envers les produits et services bancaires numériques. -VNA