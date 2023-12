Quang Nam, 28 décembre (VNA) - Les autorités de la ville de Hoi An, dans la province côtière centrale de Quang Nam, ont ordonné le bouclage et la sécurité 24 heures sur 24 d'une zone d'eau près du quartier de Cam An où un objet submergé, soupçonné d'être une ancienne épave, a été retrouvé récemment.

Photo : Journal Phap luat Thanh pho Ho Chi Minh

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Lanh, a déclaré le 27 décembre qu'en plus de ces mesures visant à empêcher les opérations de sauvetage non autorisées, des travaux étaient en cours pour sensibiliser la population locale aux réglementations légales sur la protection du patrimoine sous-marin.L'incident s'est produit le 26 décembre dans la zone où un projet d'urgence de digues côtières était en cours pour lutter contre l'érosion de la plage de Cua Dai. Les résidents locaux ont découvert un objet qui pourrait être un navire perdu depuis longtemps. L'impact des raz de marée et des vagues océaniques a fait dépasser une partie du navire au-dessus de la surface de l'eau.Selon Nguyen Van Lanh, dès réception des informations faisant état de la découverte, le personnel spécialisé du Centre de conservation du patrimoine culturel de la ville a été envoyé sur place pour effectuer une première vérification. Cependant, en raison des marées hautes des deux derniers jours, la structure détaillée de l'artefact et les mesures des éléments en bois restent indéterminées. Les observations ont indiqué plusieurs poutres en bois brun foncé dépassant de la surface de la mer, ressemblant à la forme d'un bateau avec une extrémité pointue.Conformément à la loi sur le patrimoine, l'administration communale n'a pas le pouvoir de procéder à des fouilles ou à des travaux archéologiques. Hoi An a rapporté les résultats et a demandé au Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Quang Nam de formuler les prochaines étapes, a déclaré Nguyen Van Lanh.Les pêcheurs âgés de la région ont émis l'hypothèse que l'épave découverte pourrait être celle d'un ancien navire marchand.- VNA