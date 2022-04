Des délégués participent à la rencontre avec des étudiants laos et cambodgiens. Photo: qdnd.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Les autorités de Ho Chi Minh-Ville ont eu mercredi soir une rencontre avec des étudiants laos et cambodgiens dans la ville, à l’occasion de la fête Boun Pimay du Laos et de la fête Chol Chnam Thmay du Cambodge.

Cette activité s’inscrivait dans le cadre des échanges entre étudiants laos et cambodgiens, et des événements marquant le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Cambodge (24 juin 1967) et le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Laos (5 septembre 1962).

Lors de la rencontre, le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Ho Hai, a souhaité aux étudiants laos et cambodgiens une fête joyeuse et heureuse.

Un numéro artistique lors de la rencontre. Photo: qdnd.vn



Il a affirmé que la ville accordait toujours une attention particulière aux étudiants laos et cambodgiens, en créant de meilleures conditions à ces derniers.

Il a exprimé son espoir que des étudiants laos et cambodgiens continuent à optimiser leur rôle pour consolider la solidarité, l’amitié et les sentiments étroits entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

A cette occasion, les autorités municipales ont participé à des activités culturelles traditionnelles telles que l'attache des poignets, verser de l’eau pour prier pour la chance, le succès et le bonheur. -VNA