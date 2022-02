Hanoi, 5 février (VNA) – Le secrétaire du Comité du Pari de Hanoi, Dinh Tien Dung, et d’autres responsables de la capitale ont offert le 5 février de l’encens en hommage au roi Quang Trung sur le monticule de Dông Da à Hanoi, un vestige national spécial témoin de l’un des plus célèbres batailles dans l’histoire de la lutte contre les envahisseurs au Vietnam.

Le roi Quang Trung (1753-1792), de son vrai nom Nguyên Huê, fut le deuxième roi de la dynastie des Tây Son du Vietnam, régnant de 1788 à 1792.En 1789, Nguyên Huê conduisit l’armée des Tây Son dans une campagne éclair depuis son pays natal pour finalement vaincre les 200.000 soldats de l’expédition Qing lors de la bataille de Ngoc Hôi-Dông Da, consacrant leur déroute défintive. Après cette victoire du printemps 1789, Nguyên Huê monta sur le trône en prenant le nom de règne Quang Trung.En 1962, la butte de Dông Da a été inscrite sur la liste des 12 vestiges de Hanoi reconnus par le ministère de la Culture et de l’Information, l’actuel ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. En 1989, à l’occasion du 200e anniversaire de la victoire de Dông Da, la municipalité de Hanoi a décidé de créer le parc culturel de Dông Da autour de la butte historique. Le site comporte une statue monumentale du roi Quang Trung et un templeDominée par le temple Trung Liêt dédié aux mandarins méritants et aux héros et la stèle sur laquelle est gravée la proclamation du roi Quang Trung, la butte de Dông Da a joué un rôle stratégique dans la défense de l’ancienne cité royale de Thang Long.Bâtie au pied de la butte, la place commémorative abrite une statue du roi Quang Trung mesurant 15m de haut et pesant 200 tonnes ainsi que deux grands reliefs taillés dans de la pierre blanche retraçant les combats glorieux de l’armée des Tây Son contre les Qing.En 2010, à l’occasion du millénaire de la capitale, un temple a été érigé. La salle d’exposition au rez-de-chaussée présente au public diverses antiquités, peintures et photos tandis que le premier étage est réservé au culte du roi Quang Trung.Chaque année, le cinquième jour du premier mois lunaire, les Hanoiens se donnent rendez-vous à la butte de Dông Da pour fêter la victoire de Dông Da et la libération de la cité royale de Thang Long. Cette année, en raison de l’épidémie de Covid-19, Hanoi a suspendu la fête de Dông Da . – VNA