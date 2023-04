Mme Tsakani Maluleke, l'Auditeur général d'Afrique du Sud, offre un cadeau de souvenir à l'auditeur général d'Etat du Vietnam, Ngo Van Tuan. Photo: VNA

Pretoria (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Afrique du Sud, une délégation de l’Audit d’État du Vietnam, conduite par l'auditeur général Ngô Van Tuân, a eu le 19 avril à Pretoria une séance de travail et un échange d’expériences avec le bureau de l'Auditeur général d'Afrique du Sud (AGSA).Mme Tsakani Maluleke, l'Auditeur général d'Afrique du Sud, a affirmé que c’était une bonne chance pour les Audits d’État du Vietnam et d’ Afrique du Sud de partager leurs connaissances, ainsi que d’évaluer leurs défis et opportunités communs.Elle s’est déclarée convaincue que les deux agences deviendraient plus fortes si elles continuaient de consolider leurs liens et de rechercher toutes les opportunités d’apprendre l’une de l’autre.Elle a exprimé la volonté d’acquérir des expériences de la partie vietnamienne concernant le règlement des violations financières et l’audit environnemental, et de partager des leçons et expériences en matière d’audit informatique, un domaine qui intéresse le Vietnam.Pour sa part, l’auditeur général vietnamien Ngo Van Tuan a passé en revue des informations et réalisations socio-économiques obtenues par le Vietnam ces dernières années, avant de présenter le système de l’Audit d’État du Vietnam.Lors de la séance de travail, les deux auditeurs généraux de l’État ont convenu de multiplier les activités de coopération bilatérale et de renforcer davantage les activités d’échange et de partage d’expériences, notamment dans les domaines avantageux de chaque partie.L’auditeur général vietnamien Ngo Van Tuan a proposé aux deux parties de renforcer l’échange de délégations de travail, d’organiser des séminaires communs et de partager les expériences professionnelles de l’audit, en particulier l’amélioration des capacités des auditeurs, l’application des normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISSAI) élaborées par l’INTOSAI.Il a affirmé que dans le cadre de la coopération multilatérale, l’Audit d’État du Vietnam souhaitait recevoir le soutien et la coopération de son homologue sud-africain lors du forum de l’INTOSAI.Le responsable vietnamien a envoyé l’invitation à l’auditeur général de l’État de l’Afrique du Sud et à ses collègues d’effectuer une visite au Vietnam, en particulier en 2024 où marque le 30e anniversaire de l’Audit d’État du Vietnam.À cette occasion, la délégation vietnamienne a eu une séance de travail avec l’auditeur général adjoint de l’Afrique du Sud, Vonani Chauke. Les deux parties ont discuté et partagé des expériences pratiques sur le contrôle de la qualité de l’audit, la lutte contre la corruption, la mise en œuvre des normes de l’INTOSAI et l’amélioration de l’expertise des auditeurs. -VNA