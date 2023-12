Photo: Flamingo Redtours Flamingo Redtours

Hanoï (VNA) - Le nombre de visiteurs vietnamiens au Japon au cours des 11 premiers mois de 2023 a atteint un nouveau record de 536.800, dépassant le précédent record de 495.051 visiteurs établi en 2019, selon les statistiques de l'Office national du tourisme japonais (JNTO).



L'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, s'est dit satisfait du chiffre annoncé le 20 décembre par le bureau de représentation du JNTO au Vietnam.



Il a indiqué que 2023 était une année spéciale, celle où le Vietnam et le Japon marquaient le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.



Il a ajouté que les relations bilatérales étaient au plus haut niveau sans précédent dans tous les domaines, notamment la politique, l'économie et la culture.



Lors de la rencontre entre le président vietnamien Vo Van Thuong et le Premier ministre japonais Fumio Kishida en novembre dernier au Japon, les deux parties ont convenu d'élever les relations Vietnam-Japon au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, a-t-il rappelé.



L’ambassadeur a exprimé son espoir que cette opportunité permettrait de stimuler la croissance des échanges et des voyages entre les deux pays et d'approfondir davantage leurs relations.



Le directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Ha Van Sieu, a déclaré que le Japon était l'une des principales destinations étrangères des touristes vietnamiens, tandis que le Vietnam était également populaire parmi les touristes japonais.



Au cours des 11 premiers mois de 2023, le Vietnam a accueilli près de 530.000 visiteurs japonais, a-t-il précisé.



Yoshida Kenji, chef du bureau de représentation du JNTO au Vietnam, a révélé qu'en 2024, son bureau poursuivrait ses efforts pour augmenter le nombre de visiteurs vietnamiens au Japon. -VNA