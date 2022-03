Hanoï (VNA) - À partir du 1er avril, toutes les personnes entrant sur le territoire de la République de Corée depuis le Vietnam devront s'isoler pendant 7 jours, qu'elles soient vaccinées ou non.

Le 21 mars, la République de Corée a supprimé l'exigence d'auto-isolement de 7 jours pour les arrivants depuis le Vietnam. Cependant, le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) vient de placer le Vietnam dans le groupe des pays subissant une quarantaine renforcée et l'exemption de quarantaine ne sera plus appliquée.

Selon Ly Xuong Can, ambassadeur du tourisme du Vietnam en République de Corée, cette décision entraînera des difficultés pour la communauté sud-coréenne au Vietnam dans la mise en œuvre de leurs plans d'affaires et l'organisation d'autres activités.

De nombreux Sud-Coréens ont également exprimé leurs opinions directement sur le site web du Palais présidentiel de la République de Corée, exprimant leur déception de voir le Vietnam exclu de l'exemption de quarantaine.-VNA