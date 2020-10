Depuis des centaines d’années, les preuves historiques justifient la souveraineté territoriale du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa. Nombre d’anciennes cartes géographiques établies par des dynasties vietnamiennes et des navigateurs internationaux confirment cette souveraineté maritime et insulaire du pays.

À l’opposé, les cartes géographiques établies par les Chinois ne mentionnent aucunement Hoàng Sa et Truong Sa. Toutes montrent clairement que le point le plus méridionale de la Chine est l’île de Hainan.

«Dix mille lieues de la Mer Orientale saisies dans les mains

La terre vietnamienne dans la paix pour l’éternité »

Les vers du célèbre lettré vietnamien Nguyên Binh Khiêm représentent comme autant de recommandations au peuple vietnamien sur la prise de conscience sur la souveraineté.

L’un des plus anciens ouvrages vietnamiens qui notent l’archipel de Hoàng Sa est «Toàn Tâp Thiên Nam Tu Chí Lô Ðô Thu» (Collection de Cartes routières du Pays du Sud) paru en 1868.

«En pleine mer, un archipel aux longues dunes appelées "Bai Cat Vàng" (Bancs de Sable Jaune) mesurant approximativement 400 lieues de longueur et 20 lieues de largueur, émergent des profondeurs, face aux côtes allant du port de Dai Chiêm à celui de Sa Vinh.»

En 1834, la cour royale de l’empereur Minh Mênh eut achevé et publié la carte «Dai Nam nhât thông toàn dô» (Carte intégrale du Dai Nam unifié), qui indique clairement que la souveraineté du Vietnam englobe les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa.

En outre, les 19 «châu ban» - pièces d’archives annotées à l’encre rouge par les empereurs Nguyên - montrent que Hoàng Sa et Truong Sa appartiennent au Vietnam.

Les Nguyên eurent également créé des compagnies maritimes dénommées Hoàng Sa et Bac Hai chargées d’exploiter des produits marins et de patrouiller au large de ces deux archipels.

Les documents vietnamiens, occidentaux et chinois durant diverses périodes montrent que depuis le XVIIe siècle, les dynasties vietnamiennes eurent exercé leur souveraineté de manière effective, continue et pacifique sur Hoàng Sa et Truong Sa.

Toute revendication de souveraineté et toute occupation des îles relevant de ces deux archipels constituent donc une violation de la souveraineté territoriale du Vietnam. -VNA