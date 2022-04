Pham Quôc Hùng, directeur du département des Bibliothèques du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et président du comité organisateur du concours. Photo:VNA

Hanoï (VNA) - Depuis 2019, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme organise chaque année un concours national dont les lauréats sont promus ambassadeurs de la culture du livre. Lancée le 1er avril à Hanoï, l’édition 2022 a pour thème «Aspiration au développement national».



Ce concours des ambassadeurs de la culture du livre est adressé aux jeunes, élèves et étudiants. Les candidats peuvent choisir un parmi les questionnaires proposés, et envoyer leurs réponses sous plusieurs formes. Outre l’exposé écrit et le clip vidéo comme cela a été le cas des années précédentes, l’édition 2022 encourage également le dessin, le poème, la nouvelle ou encore la pièce de théâtre… pour exprimer leur passion de lire et proposer des mesures pour promouvoir la culture du livre.

«En 2021, le concours a attiré la participation de 9000 écoles, ce qui fait près d’un million d’élèves et d’étudiants, un chiffre qui en dit long sur l’amour des jeunes pour les livres», a rappelé Pham Quôc Hùng, directeur du département des Bibliothèques au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et président du comité organisateur du concours.

De très nombreux habitants se sont retrouvés dans la rue aux livres à Hanoï, pour le lancement du concours.

«Je m’appelle Trân Dâu Dung, élève en deuxième année au collège Tô Hoàng. Je trouve que ce concours est très utile pour les élèves puisqu’il les encourage à lire», nous dit l’un d’eux.

«Je suis Lê Ngoc Hân, étudiante à l’Université de Culture de Hanoï. Je vais participer au concours pour présenter aux autres les livres que j’aime», annonce une autre.

Un autre concours a été lancé en parallèle. Il s’agit d’un concours de présentation en ligne de livres, qui, à la différence du concours des ambassadeurs, est ouvert également aux Vietnamiens à l’étranger et ne fixe pas de limite d’âge pour les participants.

La remise des prix pour les deux concours est prévue en novembre prochain. - VOV/VNA