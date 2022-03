Hanoï (VNA) – Un séminaire scientifique, placé sous le thème "Environnement, société et gouvernance (ESG) - Modèle économique pour le développement durable" a eu lieu le 23 mars à la fois en présentiel et par visioconférence.



Ce séminaire a été organisé par l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, en coopération avec les ambassades du Danemark, de Finlande, du Norvège et de Suède. Il a réuni des représentants de différents ministères et organes gouvernementaux, d’entreprises vietnamiennes, d’organisations non gouvernementales, ainsi que de plusieurs spécialistes de ces quatre pays nordiques.



Selon le professeur associé et docteur Le Van Loi, vice-directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, il s'agit d'une activité annuelle organisée depuis 2018, dans le cadre de l'initiative des pays nordiques en collaboration avec l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh pour partager des expériences sur des questions pratiques.



Le séminaire en 2022 est l'occasion d’étudier les meilleures pratiques et expériences des pays nordiques, en particulier le mécanisme d'interaction entre le gouvernement, les entreprises et les citoyens sur l'environnement, la société et la gouvernance ainsi que les effets positifs sur la société, a indiqué Le Van Loi.



Les résultats du séminaire contribueront à la sensibilisation et au renforcement du leadership et de la gouvernance nationale et locale en matière d'environnement, de société et de gouvernance, pour un développement rapide et durable du pays, a-t-il affirmé.-VNA