Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Au cours des premiers mois de 2023, les activités d'exportation de fruits et légumes sont dynamiques, promettant de nouvelles percées dans les temps à venir. Les fruits et légumes ont reçu plus de commandes que les autres produits agricoles.

L'exportation de fruits et légumes vers le marché chinois a montré des signes positifs, de nombreux fruits vietnamiens ont obtenu des certificats d'exportation officiels. Par exemple, début janvier 2023, la société par actions Banana Brothers Farm de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) a exporté 10 conteneurs de bananes d'une valeur de plus de 5 milliards de dongs (210.000 dollars), selon les commandes officielles.

La société par actions Banana Brothers Farm de la province de Dak Lak exporte de bananes à l'étranger. Photo : VNA



En fait, dès la réouverture de la Chine, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont profité de l'occasion pour stimuler les exportations vers ce marché. Le directeur général du groupe Vina T&T, Nguyen Dinh Tung, a déclaré : «La société a passé des commandes de durians pour l'exportation officielle vers le marché chinois. Elle a aussi renforcé le commerce et la présentation d'autres fruits sur les marchés sud-coréen et japonais.



Estimant que les activités d'exportation de fruits en 2023 ont de nombreux avantages, le directeur du Département de la transformation des produits agricoles et du développement des marchés (ministère de l'Agriculture et du Développement rural) Nguyen Quoc Toan a déclaré que les entreprises devaient tirer parti de leurs avantages existants pour créer de la force pour le l'industrie des fruits et légumes, surtout après la réouverture du marché chinois.



En 2022, de nombreuses sortes de fruits frais comme les bananes, les durians, les fruits de la passion... ont été officiellement exportés vers la Chine. En outre, les pomelos et les citrons du Vietnam sont également autorisés à être importés vers le marché néo-zélandais tandis que le longane frais est autorisé à être circulé au Japon… Avec de tels avantages, le secteur des fruits et légumes s'est fixé pour objectif d’atteindre une croissance annuelle d'au moins 20% pour une valeur 4 milliards de dollars pour 2023.

Selon les statistiques du Département de la production végétale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la superficie des arbres fruitiers à l'échelle nationale a atteint 1,21 million d'hectares, soit une augmentation de 41.300 hectares sur un an, avec une production d'environ 18,68 millions de tonnes.



Concernant les solutions pour l'exportation de produits agricoles en général et de fruits et légumes en particulier, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Sinh Nhat Tan a informé que le ministère se coordonnerait avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour promouvoir les programmes de promotion du commerce sur des plateformes numériques en appliquant les technologies de l'information ; mettre en œuvre efficacement les recours commerciaux, gérer les différends dans le commerce international, créer des conditions favorables pour que les entreprises exportent leurs produits agricoles, en particulier vers le marché chinois. -VNA