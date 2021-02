Hanoï (VNA) - Truong Thi Mai, membre du Bureau politique et cheffe de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti, a reçu vendredi 5 février à Hanoï une délégation du Comité central de l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV), conduite par son vice-président permanent, le vénérable Thich Thanh Nhiêu.

Panorama de la rencontre entre Truong Thi Mai et la délégation du Comité central de l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV). Photo: VNA

Elle a salué les contributions de l’EBV à la société et au pays, espérant que l’EBV continuera de valoriser ses réalisations à l’avenir.

De son côté, le vénérable Thich Thanh Nhiêu a déclaré que les bouddhistes faisaient toujours confiance au Parti et au secrétaire général, Nguyên Phu Trong.

Comme l’EBV fêtera son 40e anniversaire cette année, le vénérable Thich Thanh Nhiêu a déclaré souhaiter bénéficier du soutien de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti pour les événements importants de l'EBV.

Le même jour, Truong Thi Mai a reçu le prêtre Trân Xuân Manh, vice-président non spécialisé du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), et président du Comité de solidarité catholique du Vietnam.

Truong Thi Mai et le prêtre Trân Xuân Manh. Photo: VNA

Le prêtre Trân Xuân Manh a affirmé qu'il continuerait à exhorter les catholiques à mettre en valeur l'esprit de grande solidarité nationale, à s’efforcer d’édifier un pays de plus en plus prospère, une société équitable, démocratique et moderne. -VNA