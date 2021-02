La gratte-ciel Landmark à Hô Chi Minh-Ville, un symbole du développement dynamique du Vietnam. Photo: VNA

New York (VNA) – Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), qui vient de se terminer, aidera le Vietnam à entrer dans une nouvelle étape du socialisme, ont déclaré les coordinateurs de Vietnam Agent Orange Relief & Responsibility Campaign (Campagne de secours et de responsabilité en faveur des victimes vietnamiennes de l’agent orange), Merle Ratner et le professeur Ngô Thanh Nhan, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Ces deux activistes ont souhaité voir le PCV se développer sur la bonne voie choisie par le Président Hô Chi Minh.

Ils estiment que le Vietnam poursuivra sa lutte efficace contre l'épidémie de Covid-19 grâce à la combinaison entre la direction du Parti et la solidarité du peuple à travers de nombreuses organisations et mouvements sociaux, pour une reprise économique durable.

Merle Ratner espère que les nouveaux dirigeants élus lors du 13e Congrès national du PCV poursuivront leurs efforts pour vaincre l'épidémie, assurer la poursuite de la croissance économique du Vietnam au bénéfice des travailleurs et de toute la population.

Elle espère également que le Vietnam aura bientôt un nouveau système de santé afin que tout le monde puisse en bénéficier, développera un meilleur système de protection sociale pour les pauvres et poursuivra sa lutte contre la corruption définie lors du 13e Congrès.

Le professeur Ngô Thanh Nhan a déclaré que dans le contexte mondial complexe dû à l'épidémie de Covid-19, le 13e Congrès national du PCV a eu lieu au bon moment pour pouvoir consolider l'organisation du Parti et le gouvernement afin de mieux prendre en charge les personnes et créer les conditions permettant à la jeune génération de se développer. -VNA