L'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan. Photo: Chinhphu.vn

Hanoï (VNA) – Les Accords de Paris signés le 27 janvier 1973 donnèrent au Nord l’opportunité de restaurer son économie pour assister le Sud, en renforçant la position du Vietnam sur la scène internationale.



C’est ce qu’a affirmé Vu Khoan, ancien secrétaire du Comité central du Parti, ancien vice-Premier ministre, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Selon lui, les Accords de Paris de 1973 laissèrent de nombreuses leçons aux diplomates vietnamiens. La première concerne la combinaison entre la force de toute la nation, la force d'époque et le soutien international, ainsi que la combinaison des avantages sur les fronts militaire, politique et diplomatique. En outre, la persistance dans la position sur l’indépendance et l’unité du Vietnam, la persévérance et l’habileté diplomatique, constituent des leçons importantes.