La délégation de la République démocratique du Vietnam, conduite par le ministre Xuan Thuy, a participé à la "Conférence sur la paix au Vietnam" à Paris le 13 mai 1968. Photo: VNA



New York (VNA) - Les Accords de Paris résultèrent d’un long processus de négociations et revêtaient des significations importantes, selon Cora Weiss, l'un des leaders du mouvement contre la guerre du Vietnam d'autrefois.

Selon elle, les Accords de Paris aidèrent les États-Unis à trouver une issue à une guerre illégale et injuste qui durait 10 ans. Des millions de Vietnamiens, des dizaines de milliers de soldats américains perdirent la vie ou furent infectés par l'agent orange pendant cette guerre féroce. Les Accords de Paris contribuèrent à mettre fin à la guerre et à rétablir la paix au Vietnam.

Au moment des négociations des Accords de Paris, l'opposition à la guerre du Vietnam était plus forte que jamais. Depuis 1969, des milliers de personnes descendirent dans la rue pour manifester à Washington D.C, puis dans d'autres villes.



Cora Weiss et son mari Peter Weiss lors d'une interview accordée au reporter de l'Agence vietnam ienne d'information. Photo: VNA

Peter Weiss, mari de Cora, également un militant bien connu du mouvement contre la guerre du Vietnam, a souligné l'importance et les significations historiques des Accords de Paris pour toutes les parties concernées.

Née en 1934, Cora Weiss est une célèbre militante pacifiste américaine depuis le début des années 1960, à la tête de l'organisation Women Strike for Peace. Elle est l'une des amies proches de longue date du Vietnam depuis la fin des années 1960. En 1968, elle a créé une société philanthropique intitulée « Committee of Liaison with Families of Servicemen Detained in North Vietnam » (Comité de liaison avec les familles des soldats détenus au Nord du Vietnam) (COLIAFAM). Les activités du COLIAFAM ont duré environ quatre ans jusqu'à la signature des Accords de Paris. Après 1975, elle ne cesse de soutenir le Vietnam. -VNA