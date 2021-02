Hanoi (VNA) - Selon le Département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique, les accidents de la circulation ont chuté selon les trois critères pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) d’une semaine du 10 au 16 février.

Scène d’un accident sur le pont de Cai Lay, province de Tiên Giang (Sud). Photo: VNA

Les statistiques du département ont montré que 182 accidents se sont produits dans tout le pays au cours de cette période, faisant 109 morts et 123 blessés, en baisse de 16 cas (8,08%), 24 morts (18,05%) et 51 blessés (29,31%).Plus précisément, 106 ont perdu la vie et 123 autres ont été blessés dans 179 accidents de la circulation. L’un est décédé dans un accident ferroviaire et deux autres dans deux accidents de navigation intérieure.Deux accidents de la circulation particulièrement graves se sont produits dans la province de Gia Lai, sur les Hauts Plateaux du Centre, et dans la province méridionale de Binh Dinh pendant les vacances, faisant sept morts et trois blessés.La police de la circulation a sanctionné 16.758 contrevenants au code de la route, verbalisé pour plus de 17 milliards de dôngs d’amendes (739.000 dollars). Jusqu’à 101 automobiles et 5.642 motos ont été saisies et 1.930 permis de conduire ont été révoqués. La conduite avec facultés affaiblies était une violation courante.Sur la voie navigable, 458 cas d’infraction ont été verbalisés pour 490 millions de dôngs. – VNA