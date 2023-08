Hanoi (VNA) – Une cérémonie s’est tenue mardi 1er août à Hanoi pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et Singapour (1er août 1973-2023) et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.

La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân lors de la cérémonie. Photo: VNA

L’événement a été organisé par l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), l’Association d’amitié Vietnam-Singapour et l’ambassade de Singapour au Vietnam.

Au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân a félicité le gouvernement et le peuple singapouriens à l’occasion de ce double anniversaire.

Elle a noté qu’au cours des 50 dernières années, notamment depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique en 2013, les relations entre les deux pays se sont développées de manière forte, dynamique et substantielle, comme en témoignent les visites et rencontres à tous les niveaux ; les relations de coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement; l’éducation et les échanges entre les peuples.

Le Vietnam garde toujours à l’esprit et apprécie l’assistance pratique d’amis internationaux pendant les périodes difficiles, a-t-elle déclaré, ajoutant que Singapour a été l’un des premiers pays de l’ASEAN à faire don de fournitures médicales au Vietnam au milieu de la pandémie de Covid-19.

Les relations entre les deux pays offrent un modèle de réussite tant dans les aspects bilatéraux que multilatéraux, ainsi que dans la région et dans le monde. Des liens politiques sincères et dignes de confiance ont créé une condition préalable à une coopération étendue, substantielle et fructueuse dans de multiples domaines, a souligné la vice-présidente.

Le Premier ministre Lee Kuan Yew accueille le Premier ministre Pham Van Dông en visite d’amitié officielle à Singapour, le 16 octobre 1978. Photo d'archives: VNA

La dirigeante vietnamienne s’est dit convaincue que, s’appuyant sur les bases solides construites au cours d’un demi-siècle, avec la forte détermination des dirigeants, des peuples et des entreprises des deux pays, le partenariat stratégique Vietnam-Singapour continuera de prospérer dans les temps à venir au profit des deux peuples, contribuant à la construction d’une Communauté de l’ASEAN unie, résiliente et forte, ainsi qu’à la paix, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

Dans son allocution, l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a déclaré que l’un des points forts des relations bilatérales est la confiance et le respect mutuels solides, nourris par des réunions fréquentes à tous les niveaux.

Le diplomate a soutenu qu’avec la base solide créée par les dirigeants et les peuples des deux pays, leurs relations se développeront davantage à l’avenir.

Pour sa part, la présidente de la VUFO, l’ambassadrice Nguyên Phuong Nga, a souligné l’importance des échanges entre les peuples pour les relations Vietnam-Singapour.

Elle a affirmé que la VUFO et l’Association d’amitié Vietnam-Singapour ont rempli leur rôle de pont en reliant les deux parties et en se coordonnant avec les partenaires singapouriens et les organisations populaires pour mener à bien les accords signés et renforcer les liens entre les peuples, contribuant ainsi à renforcer l’amitié bilatérale, la coopération et le partenariat stratégique. – VNA