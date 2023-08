Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un programme pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Canada (1973-2023) a été organisé dimanche 20 août par l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) et le consulat général du Canada à Hô Chi Minh-Ville.

Lors du programme en l’honneur du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Canada à Hô Chi Minh-Ville, le 20 août. Photo : VNA

Cet événement fait partie des activités visant à renforcer davantage l’amitié et la coopération entre les peuples des deux pays.Le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a souligné que depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Canada il y a un demi-siècle, les relations bilatérales ont fait de grands progrès, en particulier depuis qu’elles sont passées à un partenariat intégral en 2017.Selon le responsable, le Vietnam est désormais le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN, l’objectif d’augmenter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars devant être bientôt atteint.Outre la coopération économique et commerciale, les deux parties ont également connu des relations croissantes dans les domaines de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples.Phan Van Mai a remercié le Consulat général du Canada d’avoir offert la statue Inukshuk à Hô Chi Minh-Ville, affirmant qu’il s’agit d’une activité d’échange culturel pratique pour aider les peuples des deux pays à mieux comprendre les cultures de l’autre, élargissant ainsi la solidarité, l’amitié et la coopération.L’échange culturel et la diplomatie populaire seront la base pour que les deux pays évoluent vers des relations plus épanouissantes au cours du prochain demi-siècle, a-t-il noté.Les organisateurs ont profité de l’occasion pour présenter 50 bourses et cadeaux d’une valeur de 2 millions de dôngs chacun à des étudiants pauvres mais brillants; et 50 cadeaux d’une valeur de 1 million de dôngs chacun à 50 étudiants vietnamiens et canadiens exemplaires dans divers domaines.L’Association d’amitié Vietnam-Canada s’est également coordonnée avec des parraineurs pour offrir des cadeaux d’une valeur de 1,5 million de dôngs chacun à 1.400 étudiants en difficulté particulière à Hô Chi Minh-Ville et les provinces de Long An et An Giang.La statue Inukshuk offerte par le consulat général du Canada à Hô Chi Minh-Ville est placée dans le zoo et le jardin botanique de Sai Gon. – VNA