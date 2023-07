Les 28 ans des relations diplomatiques Vietnam - États-Unis: une vision pour l'avenir

Le Vietnam et les États-Unis ont établi leurs relations diplomatiques le 11 juillet 1995 et leur Partenariat intégral le 25 juillet 2013. Depuis lors, le Partenariat intégral et les relations bilatérales se développent de manière extensive, efficace et substantielle, sur le plan bilatéral, régional et international.