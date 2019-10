Les États-Unis sont le premier débouché de marchandises vietnamiennes. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, jusqu’à la fin septembre 2019, parmi les produits expédiés à l’étranger, 26 ont affiché un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars, correspondant à 89,8% du chiffre d'affaires total à l'exportation du pays. Cinq parmi eux ont même dépassé le cap des 10 milliards de dollars.

Les téléphones et leurs composants étaient les produits affichant le taux de croissance le plus élevé, atteignant 38,6 milliards de dollars (+5,1%), représentant 19,9% du chiffre d'affaires total à l'export du pays. Viennent ensuite les produits électroniques, ordinateurs et pièces détachées avec 25,4 milliards de dollars (+16,9%) ; les chaussures avec 13,3 milliards de dollars (+13,5%) ; les machines et accessoires avec 12,9 milliards de dollars (+7,5%) ; le bois et ses produits dérivés avec 7,5 milliards de dollars (+17%).

Dans le sens opposé, les exportations de la plupart des produits agricoles et sylvicoles ont fortement chuté ces neuf premiers mois de cette année. La plus forte baisse a concerné le café avec 2,2 milliards de dollars, en baisse de 20,7%, suivi du riz avec 2,2 milliards de dollars (-9,7%). Les exportations d'autres produits tels que noix de cajou, légumes, poivre, thé… ont également diminué de 4% à 6%.

Les États-Unis sont actuellement le premier importateur de marchandises vietnamiennes. La valeur à l’exportation nationale vers le marché américain a atteint 44,9 milliards de dollars, +28,2% en glissement annuel, suivi de l’UE avec 31,1 milliards, l’ASEAN avec 19,4 milliards, le Japon avec 15,1 milliards et la République de Corée avec 14,5 milliards.

Entre janvier et septembre, les exportations du pays se sont chiffrées à 194,3 milliards de dollars, soit une hausse de 8,2% par rapport à la même période de l’an dernier. Plus précisément, le secteur des entreprises vietnamiennes affiche 59,57 milliards de dollars d’exportation, soit 30,7% du total, celui des investissements étrangers 134,73 milliards de dollars, soit 69,3%. –VNA