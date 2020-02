L'ambassadeur Ha Kim Ngoc (5e à partir de la gauche) et des représentants de la ville de Phoenix. Photo: VNA



Washington (VNA) - Du 10 au 12 février, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Ha Kim Ngoc a effectué une visite de travail dans l’État d’Arizona et la ville de Phoenix.

Il s’agissait de la première d'une série d'activités organisées aux États-Unis pour marquer le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, et en reconnaissance du sénateur John McCain (1936-2018), l'un des pionniers de la normalisation des relations bilatérales.

Cette visite avait également pour but de promouvoir les opportunités de coopération entre le Vietnam et l'Arizona, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce, de l’investissement, de l'éducation, de la formation, du tourisme, ainsi que les échanges entre habitants.

Pendant trois jours, l’ambassadeur Ha Kim Ngoc a eu des séances de travail avec des autorités locales. Il a participé à des débats sur les relations entre le Vietnam et les États-Unis, entre le Vietnam et l’Arizona.

Le 11 février, le diplomate vietnamien a assisté à un colloque sur les 25 ans des relations de partenariat Vietnam-États-Unis, organisé conjointement par l'ambassade du Vietnam aux États-Unis, la société Snell & Wilmer et l'Institut McCain.

Lors de l’événement, l'ambassadeur Ha Kim Ngoc a passé en revue les jalons spéciaux des relations vietnamo-américaines ces 25 dernières années.

Il a souligné les contributions du sénateur John McCain à la normalisation des relations entre les deux pays, à la promotion de la coopération bilatérale dans le règlement des conséquences de la guerre et dans l’économie, ainsi que les questions régionales comme internationales dont la Mer Orientale.

« Le Vietnam et les États-Unis recèlent de nombreux potentiels pour porter leurs relations à une nouvelle hauteur », a-t-il affirmé.

Avant ce colloque, l'ambassadeur Ha Kim Ngoc a eu une rencontre avec Mme Cindy McCain, épouse du sénateur John McCain, présidente d'honneur de l'Institut McCain, et son fils James McCain. Il a reconnu les contributions précieuses du sénateur McCain, de Mme Cindy McCain et de leur famille en faveur du Vietnam, dont leurs activités humanitaires et leur assistance des victimes de la guerre.

Ha Kim Ngoc a également rencontré la maire de Phoenix, Mme Kate Gallego, et des membres de la Chambre des représentants de l'Arizona. Les deux parties ont déclaré souhaiter que le Vietnam et l'Arizona en général, les grandes villes vietnamiennes et américaines en particulier dont Phoenix, continuent à échanger pour sonder des opportunités de coopération et d'investissement dans divers domaines tels que l'éducation, les technologies, la santé, le tourisme, l'agriculture, et développer l’amitié entre Phoenix et une ville vietnamienne.

Ils ont discuté de la possibilité d’ouvrir un bureau de représentation de Phoenix au Vietnam.

Dans le cadre de sa visite, l'ambassadeur Ha Kim Ngoc a également eu des entrevues avec le Conseil mondial du leadership des États-Unis, des étudiants de l'Université de l'Arizona.

À cette occasion, le diplomate vietnamien a visité le siège du groupe Intel, rencontré des dirigeants de First Solar, l’un des principaux investisseurs américains au Vietnam, et des Vietnamiens dans l'Arizona. -VNA