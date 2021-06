Quang Binh (VNA) - Le Vietnam n'est pas seulement célèbre pour ses belles mers classées parmi les destinations insulaires du monde, son réseau de parcs nationaux est également un facteur qui impressionne de nombreux touristes internationaux.

Récemment, le site d'avis et de conseils de voyage Culture Trip basé à Londres (Angleterre) a sélectionné les 10 plus beaux parcs nationaux du Vietnam pour les présenter aux lecteurs du monde entier.

Parc national de Phong Nha - Ke Bang

C'est probablement la zone naturelle la plus belle et la mieux préservée du Vietnam. Situé dans la province de Quang Binh, le parc national de Phong Nha-Ke Bang possède certaines des plus grandes grottes du monde. Le parc national, qui borde la réserve naturelle de Hin Namno au Laos, couvre près de 900 kilomètres carrés et constitue souvent une escale sur la route de Ho Chi Minh.

Des montagnes calcaires géantes comme des tours s'élevant jusqu'au ciel contiennent des centaines de mètres de labyrinthes souterrains. La flore et la faune est riche, mais c'est le système de grottes karstiques qui s'étend qui a aidé Phong Nha - Ke Bang à figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Parc national de Phu Quoc

Photo: Andreas Rose/Alamy Stock Photo

Joyau caché dans le coin Nord-Ouest de la célèbre île de Phu Quoc, le parc national de Phu Quoc abrite plus de 1.000 espèces de plantes et 200 d'animaux. C’est un complexe de forêts anciennes rares. Vous pouvez facilement faire de la randonnée et du camping dans le jardin du village de Ganh Dau.

Ne manquez pas l'occasion d'explorer le sommet de Nui Chua - le "toit" de Phu Quoc avec une altitude de 565 m sur la chaîne de montagnes Ham Ninh. Là, vous pourrez capturer l'image pleine de vert de la forêt, le bleu de la mer et du ciel.

Parc national de Nui Chua

Le parc national de Nui Chua est situé dans le district de Ninh Hai, dans la province de Ninh Thuan, à la frontière de la province de Khanh Hoa. Situé à l'est de la chaîne de Truong Son, le parc national de Nui Chua surplombe l'une des côtes les plus propres et les mieux préservées de la Mer Orientale.

La région est entourée par l'une des plus belles routes côtières du pays. Dans le parc semi-aride, des ours et des primates errent sur les collines, et des chauves-souris et oiseaux volent dans le ciel. Le littoral revêt une importance particulière car il s'agit du lieu de ponte de plusieurs espèces de tortues menacées.

Parc national de Cat Tien

Cat Tien est le parc national le plus proche de Ho Chi Minh-Ville. S'étendant sur les territoires des provinces de Dong Nai, Lam Dong et Binh Phuoc avec plus de 80.000 ha, le parc national de Cat Tien contient de précieuses ressources de biodiversité et est l'habitat d'espèces de gibbons, de cerfs et de sangliers.

De grands sentiers naturels sont encore préservés, de sorte que les visiteurs peuvent explorer la forêt par eux-mêmes, sans guide. Une large gamme d'hébergements magnifiques, des campings aux bungalows au bord de la rivière, font du parc national de Cat Tien l’endroit idéal pour se rapprocher de la nature, loin de l'agitation de Saigon.

Parc national de Cat Ba

Le parc national de Cat Ba est une forêt à usage spécial et une réserve mondiale de la biosphère. Situé dans le district de Cat Hai, à Hai Phong, le parc national de Cat Ba mérite une halte lors de toute excursion vers le Nord. Il possède de beaux sentiers de difficulté modérée pour les amateurs de trekking. Il abrite également des langurs de Cat Ba, une espèce de primate endémique menacée de disparition.

Parc national de Ba Be

Situé sur le territoire de la province de Bac Kan, le parc national de Ba Be abrite de nombreuses minorités ethniques, dont les Tay, les Dao et les Hmong. Là, vous profiterez non seulement de la nature, mais vous aurez également la possibilité de découvrir la vie traditionnelle des familles d'accueil.

Le parc national est composé d'imposantes montagnes calcaires dominant le lac Ba Be, le plus grand lac naturel d'eau douce du Vietnam. La randonnée à travers la forêt est une expérience intéressante. Les visiteurs peuvent également faire une promenade en bateau pour explorer des grottes calcaires cachées au bord de l'eau.

Parc national de Yok Don

La forêt nationale de Yok Don est située dans les provinces de Dak Nong et Dak Lak. La forêt est principalement une forêt naturelle à Dipterocarpaceaes, devenue rare au Vietnam. Yok Don abrite également les derniers éléphants et léopards sauvages du pays.

Au fil des années, le braconnage et l'exploitation forestière illégale ont décimé des populations de ces espèces. Cependant, le parc conserve toujours son aspect vierge et compte très peu de touristes étrangers.

Les randonnées guidées d'une journée et d'une nuit à travers les forêts sont un excellent moyen de découvrir la faune.

Parc national de Cuc Phuong

Situé à Ninh Binh, Cuc Phuong est l'un des parcs nationaux les plus accessibles du Vietnam, à un peu plus de 100 km de Hanoi. Vous pouvez explorer le parc à pied, à moto ou à vélo et il est préférable de le faire en deux ou trois jours.

Des villages des minorités ethniques sont dispersés à travers la région et peuvent être visités lors de plusieurs visites guidées. Le parc abrite également un large éventail de flore et de faune, dont des tortues en voie de disparition.

Parc national de Con Dao

Le parc national de Con Dao dans l'archipel de Con Dao est situé à 83 km de l'embouchure de la rivière Hau (province de Can Tho), à 185 km de la ville de Vung Tau et à 250 km de Ho Chi Minh-Ville. L'archipel se compose de 16 petites îles, la plus grande est Con Son.

Le parc national, situé sur l'île principale de Con Son, comprend certains des récifs coralliens les plus vierges du pays. Des tortues marines menacées nichent le long de la côte. La zone du parc national de Con Dao abrite également des dugongs, des mammifères marins en voie de disparition et enregistrés dans le Livre rouge du Vietnam.

Parc national de Bach Ma

Photo: le parc national de Bach Ma

À environ 40 km de la ville de Hue, le parc national de Bach Ma est la seule bande de forêt vierge au Vietnam reliant la Mer Orientale à la frontière Vietnam-Laos. Ce parc national possède encore des traces de villas françaises en ruine cachées dans la pinède, le long des sentiers, vestiges d'une époque dorée et célèbre comme Sa Pa, Tam Dao. C’est un peu le Da Lat de la région Centre.

La montagne Bach Ma est nichée dans la chaîne de Truong Son, une zone d’une grande biodiversité.-CPV/VNA