Le professeur agrégé Dr. Nguyen Ba Chien, président de l'Académie nationale d' administration publique . Photo: Internet

Hanoï (VNA) - La conférence annuelle de l'Organisation de la région de l'Est pour la gouvernance publique (EROPA-Eastern Regional Organization for Public Administration) est organisée du 16 au 20 octobre à Hanoï par l'Académie nationale d'administration publique relevant du ministère de l’Intérieur.

Placée sous le thème "Le rôle de la gouvernance publique dans la reprise et le développement socio-économique vers l'objectif de développement durable", elle réunit environ 300 délégués étrangers et 200 gestionnaires, spécialistes et dirigeants d'organismes, de ministères, d'universités et d'instituts du pays. 170 interventions d'universitaires, de scientifiques et de gestionnaires de différents pays dans et hors de la région seront présentées à la conférence.

Les participants discuteront de la situation de reprise et de développement socio-économiques et des exigences en matière d'innovation dans la gouvernance publique ; de l’innovation dans la gouvernance pour promouvoir la reprise et le développement socio-économiques, le renforcement des capacités de la gouvernance publique pour promouvoir la reprise et le développement socio-économiques.

A cette occasion, les organisations membres d'EROPA peuvent élaborer un plan de coopération pour améliorer la capacité de gouvernance des cadres et gestionnaires afin de répondre aux exigences de la reprise socio-économique.

L'EROPA, une organisation internationale d'États, de groupes et d'individus de la région Asie -Pacifique, a été fondée en 1960. Ses activités visent à promouvoir les bonnes pratiques et comportements dans la gouvernance publique et la gestion publique dans la région, à fournir des services de haut niveau aux gouvernements et aux citoyens.

L'Académie nationale d'administration publique est devenue membre au niveau national de l'EROPA en 1991.-VNA