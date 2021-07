Hanoï, 15 juillet (VNA) - La Fédération vietnamienne de football (FVF) a reçu l'approbation de principe des autorités de la santé pour accueillir à domicile les prochaines éliminatoires de l'équipe nationale pour la Coupe du monde 2022.

Joie des membres de l'équipe nationale après avoir marqué lors du match contre la Malaisie au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde aux Émirats arabes unis. Photo: vov.vn

Lors d'une réunion le 14 juillet entre la FVF, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère de la Santé, et le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, président du Comité national de pilotage de la prévention et du contrôle du COVID-19, la proposition de la FVF de l'organisation des cinq matches du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde a été approuvée.

Photo : VNA

Les autorités sanitaires ont demandé à tous les membres des équipes de visite d'avoir reçu deux doses d'un vaccin anti-COVID-19 et de fournir un test COVID-19 négatif avant d'arriver au Vietnam.

La FVF travaillera également avec les autorités de Hanoï pour s'assurer que les membres des équipes visiteuses et leur personnel de soutien ainsi que tous les officiels visiteurs restent dans des « bulles » protectrices afin de minimiser le risque de propagation du virus, car les matchs se tiendront probablement au Stade de My Dinh. L'approche de la « bulle » a été utilisée avec succès pour les derniers matchs du deuxième tour de qualification aux Émirats arabes unis le mois dernier.

La décision de savoir si les supporters peuvent assister aux matchs sera prise à une date ultérieure et dépendra de la situation de COVID-19 dans le pays et la ville à ce moment-là. Une fois la proposition approuvée, la FVF et d'autres autorités s'efforceront de régler tous les détails d'ici le premier match de qualification à domicile du Vietnam contre l'Australie le 7 septembre.

Auparavant, il avait été signalé que la FVF avait peut-être été forcée d'organiser les matchs à l'étranger en raison de l'aggravation des épidémies de COVID-19 au Vietnam.

C'est la première fois que le Vietnam dispute le troisième et dernier tour des qualifications pour la Coupe du monde. Ils joueront dans le groupe B avec le Japon, l'Australie, l'Arabie saoudite, la Chine et Oman pour une place à la Coupe du monde du Qatar 2022.-VNA