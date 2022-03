Le boxeur Tran Van Thao (à gauche) de l''équipe nationale de boxe du Vietnam. Photo: zingnews.vn

Hanoï (VNA) - L'équipe nationale de boxe du Vietnam vise au moins deux médailles d'or lors des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

L'équipe s'est rendue en Thaïlande pour un programme d'entraînement du 27 mars au 22 avril.

Dans le cadre de ce programme d'entraînement, les boxeurs de l'équipe participeront du 3 au 10 avril au Thailand Open International Boxing Tournament.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront à Hanoï et dans 11 provinces et villes voisines du 12 au 23 mai. Ils comprendront 40 sports avec 526 épreuves et devraient attirer environ 10.000 participants.-VNA