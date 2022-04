Hanoï, 10 avril (VNA) - L'équipe masculine de football U23 du Vietnam (des moins de 23 ans) jouera deux matchs amicaux contre l'équipe sud-coréenne U20 dans le cadre de sa préparation pour les SEA Games 31.

Photo : VNA



Le premier match aura lieu le 19 avril au stade Viet Tri dans la province septentrionale de Phu Tho, tandis que le second aura lieu trois jours plus tard au stade Hang Day à Hanoï. Les billets seront bientôt mis en vente en direct et en ligne.



Le stade Viet Tri accueillera l'équipe nationale de football lors des huitièmes de finale de l'événement de football des SEA Games 31.

L'entraîneur sud-coréen Park Hang-seo a annoncé la liste des 27 joueurs de l'équipe U23 pour l'événement régional, dont trois de plus de 23 ans, les milieux de terrain Do Hung Dung et Nguyen Hoang Duc, et l'attaquant Nguyen Tien Linh.- VNA