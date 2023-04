Hanoi (VNA) – L’équipe de football féminin vietnamienne est arrivée à Katmandou pour le premier tour de qualification des Jeux olympiques de Paris 2024.

Entraîneurs et joueuses de l’équipe de football féminin vietnamienne lors d’une conférence de presse le 4 avril. Photo : VFF

Elle disputera deux matches avec l’équipe de football féminin du Népal, hôte, dans le groupe C, les 5 et 8 avril à Katmandou. Il n’y a que deux équipes dans ce groupe après le retrait de l’Afghanistan et de la Palestine. Le gagnant passera au deuxième qualificatif.S’exprimant lors d’une conférence de presse le 4 avril, l’entraîneur Mai Duc Chung a déclaré qu’après un vol d’environ 22 heures, l’équipe fera la préparation nécessaire et jouera au maximum de ses capacités.L’attaquante Huynh Nhu a déclaré que malgré la différence de classement, l’équipe féminine de football du Vietnam respecte tous ses adversaires.L’équipe de football féminin du Népal a maîtrisé une bonne technique et s’est beaucoup améliorée ces dernières années, donc les matchs seront difficiles pour le Vietnam, a-t-elle ajouté. - VNA