Le vice-président du Comité populaire provincial, Le Van Nung (droite) et l'archevêque Marek Zalewski. Photo: VNA

An Giang (VNA) - Le 28 novembre, l'évêque Marek Zalewski, nonce apostolique à Singapour et représentant pontifical non résident pour le Vietnam, a fait une visite de courtoisie aux dirigeants de la province d'An Giang (Sud) lors de sa tournée de trois jours dans le diocèse de Long Xuyen.

Lors de la réception, le vice-président du Comité populaire provincial, Le Van Nung, a convaincu que les relations entre le gouvernement vietnamien, le Vatican et l'Église catholique du Vietnam en général, ainsi qu'entre les autorités d'An Giang et le diocèse de Long Xuyen en particulier, continueraient à se développer après la tournée de l'archevêque Marek Zalewski.

Il a affirmé que la politique cohérente du Parti et de l'Etat vietnamiens en général et d'An Giang en particulier était de respecter et garantir le droit à la liberté de religion de tous les habitants et à l'égalité entre les religions. Il a apprécié des contributions actives des Catholiques à la cause de l’édification nationale.

Selon M. Le Van Nung, An Giang compte plus de 1,8 million d'adeptes appartenant à 11 religions reconnues par l'État. Les religions dans la province ont grandement contribué au développement local, a-t-il constaté.

Ce responsable a demandé à Mgr Marek Zalewski de continuer à renforcer les relations diplomatiques entre le Saint-Siège, l’Église catholique et le gouvernement vietnamien. Il a également proposé que le Vatican accorde plus de soutien à l'Eglise catholique au Vietnam et au diocèse de Long Xuyen.

De son côté, Mgr Marek Zalewski a remercié le gouvernement vietnamien en général et les responsables d’An Giang en particulier d'avoir facilité sa première tournée à An Giang. Il a ajouté que la vie catholique dynamique au Vietnam et à An Giang témoigne de la politique de respect de la liberté de croyance et de religion du Vietnam.

Il s'est engagé à faire de son mieux pour promouvoir les liens entre le Vatican et le Vietnam, aidant ainsi la communauté catholique au Vietnam à mener une vie agréable et à contribuer à la cause du développement national.- VNA