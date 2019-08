Hanoi (VNA) – Le ministre vietnamien de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, a achevé samedi 31 août une visite de travail au Timor Leste en qualité d’envoyé spécial du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

L’envoyé spécial du Premier ministre vietnamien, Nguyên Manh Hung (à gauche) et le Premier ministre est-timorais, Taur Matan Ruak. Photo : VNA

Durant son séjour, il a assisté à une cérémonie marquant le 20e anniversaire du référendum sur l’indépendance du Timor Leste, à une séance plénière du Parlement et visité le siège de l’opérateur Telemor.S’adressant au personnel de Telemor, une filiale du groupe de télécommunications vietnamien Viettel au Timor Leste, il lui a recommandé de faire des efforts pour maintenir sa place pionnière dans ce pays.Recevant jeudi 29 août l’envoyé spécial du Premier ministre vietnamien, le Premier ministre est-timorais, Taur Matan Ruak a souligné le potentiel et les opportunités de coopération économique entre son pays et le Vietnam dans les temps à venir.Il a salué le développement de Telemor qui est actuellement le plus grand opérateur de téléphonie mobile de son pays, représentant 54% du marché des abonnés à la téléphonie mobile.Le ministre Nguyên Manh Hung a également rencontré son homologue est-timorais des Affaires étrangères et de la Coopération, Dionisio Babo Soares, au cours duquel il a exprimé son espoir de renforcer la coopération entre les deux pays, en particulier l’économie et la coopération en matière de technologie et de télécommunications.À cette occasion, il a présenté deux bourses d’une valeur de 50.000 dollars chacune aux étudiants du Timor Leste pour leur permettre de poursuivre des études en informatique au Vietnam dans quatre ans. – VNA