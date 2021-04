Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le cabinet d'audit PwC (PricewaterhouseCoopers) a publié le 12 avril, pour la première fois, le rapport «Enquête sur les entreprises familiales 2021 - Perspective du Vietnam», offrant une vision pratique sur les préoccupations et les orientations du développement des entreprises familiales vietnamiennes dans un environnement économique et social en mutation.



Cela fait partie de la 10e enquête mondiale de PwC sur les entreprises familiales, qui implique plus de 2.800 chefs d'entreprise de 87 pays et territoires. Actuellement, les entreprises familiales représentent les deux tiers du nombre total des entreprises du monde et contribuent de 70 à 90% du Produit intérieur brut (PIB) annuel mondial.



Selon le rapport, 65% des entreprises familiales vietnamiennes interrogées prévoient une croissance de leurs affaires en 2021. Les perspectives pour 2022 sont plus positives, 33% des chefs d'entreprise s'attendant à ce que la croissance agisse plus rapidement et plus fortement, supérieur au niveau régional de 28% et mondial 21%.



Selon le rapport, l'expansion des activités commerciales et l’application des technologies sont les principales priorités. 55% des chefs d'entreprise familiaux ont affirmé qu'ils se concentreraient sur le développement et la mise sur le marché de nouveaux produits et services tandis que 52% ont déclaré qu'il donnerait la priorité à l'augmentation de l'application de nouvelles technologies.



Le rapport souligne également une nette évolution des entreprises familiales vers une plus grande diversification des activités et une gestion plus structurée par des personnes hors de la famille. -VNA