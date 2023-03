Hanoï, 28 mars (VNA)- La coopération Vietnam-Malaisie dans le domaine du travail se développe de manière continue et substantielle, a déclaré Thai Phuc Thanh, chef du Comité de gestion du travail et des experts du Vietnam en Malaisie.

Thai Phuc Thanh, chef du Comité de gestion du travail et des experts du Vietnam en Malaisie. Photo : VNA

Photo d'illustration : VNA

Dans un échange de vue accordé à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (30 mars), Thai Phuc Thanh a ajouté que la coopération dans le travail est évoquée dans la plupart des réunions de haut niveau entre le deux pays.Le contenu de la coopération entre les deux parties est toujours lié aux intérêts des salariés, des entreprises et des objectifs de développement de chaque pays.La coopération Vietnam-Malaisie dans le domaine du travail couvre non seulement le cadre bilatéral, mais également la coopération de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l'Organisation internationale du travail (OIT) et les accords commerciaux signés par les deux nations.D'autre part, Thai Phuc Thanh a souligné la grande importance des accords bilatéraux dans le secteur.Il a indiqué que l'envoi de travailleurs vietnamiens en Malaisie devient l'un des contenus de coopération efficaces, en particulier dans la période 2002-2012, ce qui a contribué à résoudre la forte demande de main-d'œuvre du pays hôte.Les données officielles indiquent que le revenu des travailleurs vietnamiens en Malaisie en 10 ans de 2010 à 2020 était d'environ 1,5 milliard de dollars, bien que le nombre de travailleurs vietnamiens en Malaisie ait considérablement diminué.Pendant ce temps, le nombre d'employés vietnamiens travaillant actuellement légalement en Malaisie dépasse 12.300 personnes, dont plus de 50% travaillent dans l'industrie manufacturière, environ 10% dans la construction, plus de 10% dans le secteur des services et le même pourcentage dans la sphère. de l'agriculture.L'expert a recommandé de prêter attention à des facteurs tels que l'offre et la demande, la résidence et le travail légal, en mettant l'accent sur le segment de haute qualité.- VNA