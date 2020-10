Les organes compétents vietnamiens, l'ambassade du Vietnam aux États-Unis et Vietnam Airlines ont collaboré avec les organes compétents des États-Unis pour rapatrier plus de 340 citoyens vietnamiens.

De nombreuses rues de la capitale ont été décorées de drapeaux nationaux et de bannières colorées pour marquer les 1010 ans de Thang Long-Hanoï et du 17e Congrès municipal du Parti

Môi ngày môt qua trung est un projet caritatif au profit des personnes en difficulté et des plus vulnérables qui sont gravement affectés par la crise sanitaire. Une initiative de Khuât Thi Hai Oanh.

Les espaces de création artistique sont de plus en plus tendance à Hanoï. Lieux de rencontre et de mixité artistique et sociale, ces hubs dynamiques ont besoin du soutien des autorités pour s’épanouir.