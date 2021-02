La 7e conférence de la coopération dans la prévention et la lutte anti-criminalité entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère de la Sécurité publique de Chine a eu lieu vendredi.

Les amis internationaux qui ont été au Vietnam sont impressionnés par le pays, ses paysages magnifiques et sa gastronomie riche et diversifiée.

Pour prévenir l'intrusion d'eau salée, la province de Long An (Sud) met activement en œuvre des solutions de stockage et de régulation des sources d'eau pour la production et la vie quotidienne.