Le parc ornithologique de Tu Su. Photo : camau.gov.vn



Hanoï (VNA) - Outre les réserves naturelles, de nombreux parcs des oiseaux à Ca Mau (Sud) se forment naturellement dans les propriétés de ménages.



Pour que la conservation des parcs des oiseaux soit efficace, la province de Ca Mau a avancé de nombreuses solutions, dont le développement de l'écotourisme s’avère une direction durable et pratique.



Situé a environ 30 km de la ville de Ca Mau, ces dernières années, le parc ornithologique de Tu Su, dans le hameau de Quyen Thien, commune de Bien Bach Dong, district de Thoi Binh, est une destination préférée de nombreux touristes.



Actuellement, le parc des oiseaux de Tu Su couvre plus de 10 hectares avec plus de 300.000 animaux de 18 espèces, dont de nombreux oiseaux précieux et inscrits dans le Livre rouge. Selon son propriétaire Truong Minh Thang, le parc a été formé il y a près de 20 ans et couvrait initialement trois ha.



Truong Minh Thang a depuis longtemps l'intention de faire de l'écotourisme mais il rencontre des difficultés, fautes d’expériences qui permettent à la fois de développer des activités économiques et de protéger les oiseaux.



En 2018, le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Ca Mau a conseillé au Comité populaire provincial d'ajouter cette destination touristique communautaire dans la Planification touristique de la province.



Truong Minh Thang a ainsi bénéficié de conditions favorables pour développer les activités touristiques. Il a également été initié à des compétences et méthodes pour faire du tourisme. Il a en outre participé à des formations sur l’écotourisme. Les organes compétents locaux l’ont également aidé dans l’amélioration de canaux et l'assainissement de l'environnement pour créer les meilleures conditions possibles au service de la conservation et des soin des oiseaux dans son parc.



Au cours des trois dernières années, chaque année, le parc des oiseaux de Tu Su a accueilli chaque année des milliers de touristes. Les revenus des activités touristiques ont contribué non seulement à stabiliser la vie de la famille de Truong Minh Thang, mais également à créer des emplois pour de nombreux travailleurs locaux.

Ca Mau a une situation géographique particulière. Elle est le point le plus méridional du pays. La province dispose d’un écosystème diversifié, une flore et une faune riches et caractéristiques des écosystèmes des zones humides.

Photo d'illustration : tuoitre.vn





Les parcs des oiseaux sont l'une des illustrations de cette diversité. La plupart d’entre eux se sont formés naturellement sur des terrains gérés par des habitants.



L’unique parc des oiseaux artificiel de Ca Mau est situé dans la zone commémorative du Président Ho Chi Minh au quartier 1, ville de Ca Mau. Il a été créé il y a plus de 20 ans. La superficie totale du parc est de plus de 3 ha, avec 10.000 oiseaux de 50 espèces. Avec des mesures de protection minutieuses, ce parc est une « spécialité » de Ca Mau. Chaque année, ce lieu accueille environ des dizaines de milliers de visiteurs.



Actuellement, les parcs des oiseaux de Ca Mau sont principalement gérés par des ménages. Afin de conserver ces parcs des oiseaux, les organes compétents locaux ont mis en œuvre un certain nombre de tâches spécifiques.



Tout d’abord, il est important de protéger strictement les oiseaux en empêchant les gens de s'en approcher trop près, de fournir de la nourriture et de l'eau aux oiseaux. Ensuite, il est nécessaire de chercher à élargir les zones favorables à la reproduction des oiseaux, de former du personnel et d’appliquer des méthodes avancées dans la gestion des parcs des oiseaux. -VNA