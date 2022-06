Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le site web 1news.co.nz a cité un rapport des ministères néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce évaluant que le Vietnam est en train de devenir l'une des économies les plus puissantes de la région et un bon choix pour les exportateurs néo-zélandais.

Selon ce rapport réalisé par l’ambassade de Nouvelle-Zélande à Hanoï, de 2016 à 2021, le Vietnam a occupé le premier rang parmi les pays membres de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) en termes de taux de croissance des revenus par habitant.

Selon le commissaire chargé du commerce de Nouvelle-Zélande Joseph Nelson, le Vietnam offre de nouvelles opportunités aux exportateurs néo-zélandais. Il a souligné la forte reprise de l'économie vietnamienne après le COVID-19. Son Produit intérieur brut (PIB) devrait connaître une croissance de 6,5% à 7,5% l'année prochaine.

Selon Warrick Cleine, de la société KPMG Vietnam, le marché vietnamien est attrayant pour les entreprises néo-zélandaises grâce à son vaste marché de consommation, sa position géopolitique sûre et son vaste réseau de libre-échange.

Le gouvernement vietnamien a bien maîtrisé la pandémie de COVID-19. Les frontières ont rouvert et c'est donc un très bon moment pour que les gens pensent à ce pays, a déclaré Paul Harvey, de la société néo-zélandaise Fonterra. -VNA