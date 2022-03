La conférence de presse organisée le 29 mars 2022 par l'Office général des statistiques pour publier les statistiques socioéconomiques nationales du premier trimestre de 2022. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a enregistré une croissance du PIB de 5,03% au premier trimestre de 2022, a annoncé, mardi 29 mars, l'Office général des statistiques. L'économie vietnamienne se redresse après avoir été durement impactée par la crise de Covid-19.



Une reprise rapide



La croissance a bénéficié d'une forte accélération du commerce, de l'industrie et de la construction. L'industrie manufacturière reste la force motrice de l’économie nationale avec un rebond de 7,8% en glissement annuel. L'industrie du textile et de l'habillement a connu la croissance la plus remarquable, a précisé Phi Thi Phuong Nga, directrice adjointe du Département des statistiques sur l'industrie et la construction.



«L'industrie du textile a affiché une croissance de 21,4 % par rapport à 2021. Il s'agit du taux de croissance le plus élevé de l'industrie manufacturière», a-t-elle ajouté.



Le secteur tertiaire a commencé à se redresser au premier trimestre lorsque de nombreux services ont repris leur activité. La finance, la banque et l'assurance, le transport, la logistique, la vente en gros et au détail ont largement contribué à cette reprise.



Les exportations du premier trimestre ont fortement progressé, malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la flambée des coûts de transport et de logistiques à l'échelle mondiale. 15 produits ont vu leur chiffre d’affaires à l’exportation dépasser plus d’un milliard de dollars. Au premier trimestre, le Vietnam a réalisé un excédent commercial de plus de 800 millions de dollars.



Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation n’a augmenté que de 1,92% au cours des trois premiers mois de l’année, malgré la hausse des prix de nombreux produits stratégiques sur le marché mondial. L'inflation est toujours maîtrisée en dessous du niveau moyen de la période 2017 - 2020.



«La nourriture et les denrées alimentaires représentent environ 28% du panier de biens. L'approvisionnement en produits alimentaires est garanti. L’offre en produits de première nécessité et en particulier en produits alimentaires est abondante et répond aux besoins de la population. Ainsi, les prix sont restés relativement stables ces derniers temps», a indiqué Nguyên Thi Thu Oanh, la directrice du Département des statistiques sur les prix.



D’après Bùi Anh Tuân, le directeur de l'Administration de l'enregistrement des entreprises, relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, au premier trimestre, plus de 60.000 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités après une période de suspension en raison de la crise sanitaire, soit une hausse de 36,7 % par rapport à la même période de 2021.



Des efforts récompensés



Ces performances au premier trimestre s’expliquent notamment par le programme de relance économique 2022-2023 mis en place par le gouvernement. D’autres mesures seront avancées prochainement pour mieux soutenir les entreprises. Parmi elles, un paquet de compensation du taux d'intérêt de 2% ou encore la prolongation du délai de paiement de certains frais et impôts.



Selon Nguyên Thuong Lang, professeur associé de l'Université nationale d'économie, le plan d’aide du gouvernement a permis de regagner la confiance des investisseurs domestiques et étrangers dans la reprise de l'économie nationale, d’accélérer les projets d'investissement public et de favoriser la création d’entreprises.



«Le gouvernement, les ministères, les localités et les secteurs se sont mobilisés pour maintenir la stabilité macroéconomique, maîtriser l'inflation et promouvoir la croissance. De nombreuses politiques ont été prises pour accompagner les entreprises. Cependant, ces politiques doivent être appliquées plus rapidement et avec souplesse dans le nouveau contexte. Nous avons réduit la TVA de 2%, ce qui est déjà formidable, mais davantage de solutions doivent être mises en place pour stimuler la demande intérieure», a estimé l’économiste Nguyên Bich Lâm.



Plus de deux ans après l’apparition de la pandémie de Covid-19, l'économie vietnamienne se rétablit. Cependant, pour pouvoir retrouver sa dynamique de l’avant-crise, cela demande de faire encore des efforts.-VOV/VNA