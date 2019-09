Hanoi (VNA) – L’économie vietnamienne devrait maintenir une croissance saine en 2019 et 2020, respectivement de 6,8% et 6,7%, après une forte accélération de 7,1% l’an dernier, a indiqué la Banque asiatique de développement (BAD) dans une mise à jour des "Perspectives de développement en Asie 2019" publiée mercredi 25 septembre à Hanoi.

Le directeur national de la BAD au Vietnam, Eric Sidgwick, lors de la conférence de presse, le 25 septembre à Hanoi. Photo : VNA

"Malgré un ralentissement de la croissance des exportations imputable à l’escalade du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine et un ralentissement du commerce mondial qui en a découlé, l’économie reste saine grâce à la vigueur continue de la demande intérieure et aux entrées soutenues d’investissements directs étranger ", a déclaré à la presse le directeur national de la BAD au Vietnam, Eric Sidgwick."Les perspectives pour la consommation intérieure continuent d’être positives, soutenues par la hausse des revenus, la vigueur de l’emploi et une inflation modérée", a-t-il encore indiqué.L’inflation devrait diminuer en 2019 et les prévisions pour 2020 sont également révisées à la baisse, a fait savoir pour sa part l’économiste national principal de la BAD, Nguyên Minh Cuong.L’excédent du compte courant devrait diminuer au cours des deux années à un rythme supérieur aux prévisions d’avril 2019. Malgré un ralentissement des activités d’exportation, l’économie devrait en gros maintenir une croissance saine grâce à la forte demande intérieure et aux entrées régulières d’investissements directs étrangers, a-t-il ajouté.Dans sa mise à jour de sa publication économique annuelle phare, la BAD a noté que, même si la croissance du produit intérieur brut du Vietnam a ralenti au premier semestre de 2019, elle restera résiliente cette année et l’année prochaine, en dépit d’un environnement extérieur plus fragile. Les prévisions d’inflation sont révisées à la baisse, à 3,0% contre 3,5% en 2019, et à 3,5% contre 3,8% en 2020.La récente signature d’un accord de libre-échange avec l’Union européenne promet d’élargir l’accès aux marchés pour le commerce et les investissements, comme le fait l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.