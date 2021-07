Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a réalisé une croissance de 5,64% au premier semestre 2021 et un taux d’inflation de 1,47%, a annoncé l’Office général des Statistiques. Si le Vietnam maintient ces chiffres, il pourrait atteindre l’objectif de croissance de 6,5% fixé par l’Assemblée nationale pour 2021.

Si à cause de la pandémie de Covid-19, le PIB n’avait enregistré, durant le premier semestre de 2020, qu’une hausse de 1,82%, soit le plus bas niveau enregistré depuis 2011, il a rebondi à 5,64% au premier semestre 2021. L’économiste Nguyên Tri Hiêu indique:

«Si en décembre 2020, la croissance du pays était au plancher, un rebond a été constaté au cours du semestre 2021. Les 5,64% de croissance devraient permettre de donner un élan à l’économie pour les six prochains mois. Un autre signe positif: le taux d’inflation a été maîtrisé à 1,47% même pendant la crise sanitaire.»

La valeur des exportations du premier semestre est de 157,63 milliards de dollars, soit une hausse de 28,4% en glissement annuel. Le chiffre d’affaires de 22 produits destinés à l’exportation a dépassé un million de dollars, parmi lesquels: l’électroménager, le textile, la chaussure, les meubles, l’acier, les produits aquacoles.

«En 2020, les exportations ont fortement diminué à cause de la chute de la demande. Cette année, les mesures anti-Covid-19 mises en place par le gouvernement ont permis d’assurer la continuité des chaînes de production dans les zones d’exploitation aquacole de pointe. Le chiffre d’affaires a augmenté en avril et en mai respectivement de 22% et de 24%», a fait savoir Nguyên Hoài Nam, secrétaire général adjoint de l’Association vietnamienne de Transformation et d’Exportation de produits aquacoles.

Les mesures efficaces mises en place en 2020 par le gouvernement pour soutenir les entreprises pendant la crise sanitaire ont permis de maintenir à flot l’économie et de réaliser une bonne croissance au cours du premier semestre. La maîtrise de l’épidémie sur le territoire a également permis de relancer les activités économiques du pays rapidement.

Compte tenu cependant de la résurgence de l’épidémie sur le territoire et de l’obligation d’appliquer des mesures de distanciation strictes pour stopper la propagation du virus, la situation jusqu’à la fin de l’année pourrait s’avérer difficile.

«Il est nécessaire de soutenir financièrement les salariés qui ont perdu leur emploi ainsi que les entreprises dont les activités sont touchées par la crise sanitaire. Il faut rendre l’emprunt plus accessible aux entreprises pour leur permettre d’investir. Le gouvernement doit également soutenir les entreprises nouvellement créées et les startups», a recommandé Nguyên Thi Huong, directrice de l’Office général des Statistiques.

Les experts ont conseillé au gouvernement d’aider les personnes les plus vulnérables et de proroger les délais de paiement des impôts sur les sociétés. Il est également crucial de tirer le meilleur profit des accords de libre échange et d’accélérer le processus de transition numérique pour atteindre les objectifs de croissance. -VOV/VNA