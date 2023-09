Bangkok en Thaïlande . Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) – L'économie thaïlandaise peut croître comme prévu en 2023, aidée par la consommation publique et les investissements après la formation du nouveau gouvernement, a déclaré le 8 septembre le vice-ministre des Finances du pays, Krisada Chinavicharana.



Selon lui, la consommation privée et la reprise du tourisme contribueront à aider la croissance économique du pays à atteindre 3,5% cette année.



Le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Srettha Thavisin, qui est également ministre des Finances, cherche à réviser la deuxième économie d’Asie du Sud-Est et à tenir ses principales promesses de campagne. Il doit publier sa déclaration politique le 11 septembre.



L'économie thaïlandaise a connu une croissance de 1,8 % au deuxième trimestre de cette année, un net ralentissement par rapport au trimestre précédent de 2,6 %, la faiblesse des exportations et des investissements ayant sapé la vigueur du tourisme.



Comparé à d'autres pays de la région de l'Asie du Sud-Est, le produit intérieur brut (PIB) de la Thaïlande au deuxième trimestre 2023 n'était que supérieur à celui de Singapour (0,7 %) et inférieur à celui de la Malaisie, du Vietnam et de l'Indonésie avec 2,9 %, 4,14 % et 5,7 %, respectivement. - VNA